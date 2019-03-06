Северная Корея начала восстанавливать ключевой ракетный полигон Сохе (ФОТО)

Ракеты КНДР. Фото: НТВ

https://racurs.ua/n119012-severnaya-koreya-nachala-vosstanavlivat-kluchevoy-raketnyy-poligon-sohe-foto.html

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Ракетный полигон Сохе начали восстанавливать власти Корейской Народно-Демократической Республики после того, как на саммите во Вьетнаме Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли договоренностей.

Работы проводились на стартовой площадке Тонгчанг и включали замену крыши и дверей на объекте. Об этом заявили источники в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, 6 марта сообщает Reuters со ссылкой на агентство новостей Yonhap.

На ресурсе 38 North тем временем опубликовали спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что объекты на стартовой площадке были перестроены где-то между 16 февраля и 2 марта. Представители Центра стратегических и международных исследований также заявляют, что Пхеньян оперативно восстанавливает демонтированный ракетный полигон.

Напомним, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на саммите во Вьетнаме завершились досрочно. Лидеры обеих стран не смогли достичь согласия по снятию санкций с КНДР и денуклеаризации страны. Американская сторона уже заявила о том, что в рамках нынешнего саммита не было достигнуто никаких договоренностей и не подписано ни одного соглашения

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Корейская Народно-Демократическая Республика начала демонтировать ракетный полигон Сохе, а именно — сносили здание, которое использовалось для сборки ракет-носителей, и расположенную рядом площадку для испытаний двигателей ракет.