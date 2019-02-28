Санкции против КНДР будут действовать: Трамп и Ын не пришли к согласию на саммите во Вьетнаме

Санкции против КНДР будут действовать. Фото: Интерфакс

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Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына завершились досрочно. Лидеры двух стран не смогли достичь согласия по вопросам снятия санкций с КНДР и денуклеаризации страны.

Американская сторона уже заявила о том, что в рамках нынешнего саммита не не получилось достигнуть договоренностей, а также стороны ничего не подписали, сообщает «РБК-Украина».

Во время пресс-конференции по результатам переговоров Трамп заявил, что США отказались полностью снять санкции с КНДР. Также он отметил, что лидер Северной Кореи предлагал разоружить лишь отдельные районе страны, а не полностью полуостров.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, американская сторона рассчитывает на продолжение переговоров по указанным вопросам.

Напомним, что переговоры лидеров США и Северной Кореи должны были длиться два дня. Они начались вчера, 27 февраля, во Вьетнаме. В преддверии саммита Ким Чен Ын сообщал о том, что власти КНДР готовы отказаться от ядерного оружия.