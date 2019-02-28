Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рада рассматривает 28 февраля важные вопросы, фото — flickr.com

Рада рассматривает закон о языке и заслушивает отчет комиссии по делу Гандзюк (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 фев 2019, 10:06
999

В четверг, 28 февраля, проходит пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Согласно повестке дня народные депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д).

Также на пленарном заседании планируется рассмотреть проект постановления о предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов (№ 10020).

По словам спикера парламента Андрей Парубий, рассмотрение языкового закона может продолжаться долго, поскольку к проекту закона поступило более двух тысяч поправок.

Согласно законопроекту единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский. Депутаты предлагают привлекать к юридической ответственности за публичное унижение или пренебрежение украинского языка и приравнивают это к надругательству над флагом, гимном или гербом.

Законопроектом предусматривается организация курсов украинского языка для взрослых и обеспечение возможности свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не могли этого сделать раньше. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Украинским обяжут свободно владеть высшее руководство государства, нардепов, депутатов местных советов, госслужащих, юристов, руководителей учебных заведений, медработников.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...