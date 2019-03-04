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Ракурс
Владислав Мангер. Фото: УХЛ

Убийство Гандзюк: суд не продлил меру пресечения Мангеру

4 мар 2019, 17:13
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Суд не продлил меру пресечения подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Судья Шевченковского районного суда Киева отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения Мангеру, сообщил адвокат подозреваемого Александр Шадрин в комментарии «Громадському».

Шандрин также отметил, что залог размером почти 2,5 млн грн остается в качестве бессрочной меры пресечения. В то же время с Мангера снимут электронный браслет и вернут ему загранпаспорт. Впрочем председатель Херсонского облсовета обязан являться к следователю.

Ранее сообщалось о переносе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения Мангеру с 1 на 4 марта, когда истекает предыдущая мера пресечения.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, а 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога размером 2,5 млн грн. За Мангера сразу внес залог его адвокат и подозреваемый в организации убийства вышел из СИЗО.


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