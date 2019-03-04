Авиакатастрофа истребителя Миг-29 произошла в Польше (ФОТО)

Истребитель Миг-29. Фото: pxhere.com

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Миг-29 разбился 4 марта на территории села Дргич в Мазовецком воеводстве Польши. Самолет упал в лесной местности, жилые дома не пострадали.

Пилот успел катапультироваться перед падением машины и выжил. Летчика с травмами в удовлетворительном состоянии госпитализировали в военный госпиталь. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Польши подполковник Марк Павляк, сообщает Polskie Radio.

Авиакатастрофа случилась в 13.00, сразу после вылета самолета с военной базы в Минске Мазовецком. Обстоятельства и причины аварии установит комиссия по исследованию авиационных происшествий государственной авиации.

Как известно, в июле 2018 года под Пасленком тоже разбился военный самолет, который вылетел с авиабазы в Мальборке. Самолет разбился во время тренировки, пилот тогда не выжил.

Напомним, 4 марта на территории Национального парка Кении разбился вертолет. Четыре американских туриста и пилот-кениец, которые находились на борту, погибли.