Авиакатастрофа истребителя Миг-29 произошла в Польше (ФОТО)https://racurs.ua/n118938-aviakatastrofa-istrebitelya-mig-29-proizoshla-v-polshe-foto.htmlRacurs.ua
Миг-29 разбился 4 марта на территории села Дргич в Мазовецком воеводстве Польши. Самолет упал в лесной местности, жилые дома не пострадали.
Пилот успел катапультироваться перед падением машины и выжил. Летчика с травмами в удовлетворительном состоянии госпитализировали в военный госпиталь. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Польши подполковник Марк Павляк, сообщает Polskie Radio.
Авиакатастрофа случилась в 13.00, сразу после вылета самолета с военной базы в Минске Мазовецком. Обстоятельства и причины аварии установит комиссия по исследованию авиационных происшествий государственной авиации.
Как известно, в июле 2018 года под Пасленком тоже разбился военный самолет, который вылетел с авиабазы в Мальборке. Самолет разбился во время тренировки, пилот тогда не выжил.
Напомним, 4 марта на территории Национального парка Кении разбился вертолет. Четыре американских туриста и пилот-кениец, которые находились на борту, погибли.