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В Черкассах расстреляли директора агропредприятий. Фото: Информатор

В Черкассах расстреляли директора нескольких агрофирм (ФОТО)

4 мар 2019, 16:48
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В Черкассах расстреляли в собственной квартире директора местных аграрных предприятий. Мужчину убили несколькими выстрелами из неустановленного огнестрельного оружия.

Убийство произошло в микрорайоне Таможня. Вероятно, жертвой является 39-летний Владимир Сотников, который руководит несколькими агрофирмами в Черкасской области. Об этом сообщает издание «Про все», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Известно, что в прошлом году Сотников рассказывал местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, обработкой которых занималось одно из его предприятий. В агрессивных действиях бизнесмен обвинял предприятие «ПП Импульс Плюс», которое связывают с депутатом Черкасского облсовета Александром Коротковым.

В пресс-службе облуправления Нацполиции факт убийства мужчины подтвердили, но личность и детали трагедии пока не сообщают. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В Черкассах расстреляли бизнесмена. Фото: Нацполиция


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