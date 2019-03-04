В Черкассах расстреляли директора нескольких агрофирм (ФОТО)

В Черкассах расстреляли директора агропредприятий. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n118935-v-cherkassah-rasstrelyali-direktora-agropredpriyatiya.html

Racurs.ua

В Черкассах расстреляли в собственной квартире директора местных аграрных предприятий. Мужчину убили несколькими выстрелами из неустановленного огнестрельного оружия.

Убийство произошло в микрорайоне Таможня. Вероятно, жертвой является 39-летний Владимир Сотников, который руководит несколькими агрофирмами в Черкасской области. Об этом сообщает издание «Про все», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Известно, что в прошлом году Сотников рассказывал местным СМИ о попытке рейдерского захвата полей, обработкой которых занималось одно из его предприятий. В агрессивных действиях бизнесмен обвинял предприятие «ПП Импульс Плюс», которое связывают с депутатом Черкасского облсовета Александром Коротковым.

В пресс-службе облуправления Нацполиции факт убийства мужчины подтвердили, но личность и детали трагедии пока не сообщают. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).