Генпрокуратура просит отстранить Мангера от должности главы Херсонского облсовета. Фото: Hs oblast online. - Область.Онлайн

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Генеральная прокуратура просит отстранить от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Соответствующее ходатайство поступило сегодня в Шевченковский районный суд Киева.

Рассмотрение ходатайства об отстранении от должности чиновника, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, состоится сегодня, 5 марта, в 13.30, сообщается на странице суда в Facebook.

Вчера суд не продлил меру пресечения Мангеру. По словам адвоката, с его подзащитного снимут электронный браслет и вернут ему загранпаспорт. Впрочем, Мангер будет обязан являться к следователю по делу.

Подозрение в организации убийства Гандзюк Мангеру объявили еще 11 февраля. А 15 февраля суд решил вопрос о мере пресечения подозреваемому — содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн. Вскоре после этого адвокат председателя облсовета внес залог и Мангер вышел из СИЗО.

Как известно, нападение на Гандзюк, которая помимо общественной деятельности занимала должность управляющей делами исполкома Херсонского горсовета, произошло 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Женщину облили кислотой. Она получила сильные ожоги и умерла через месяц после госпитализации.