Стрельба в школе в России, фото — Твиттер

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Racurs.ua

В Краснодарском крае подросток устроил в школе стрельбу из пневматического пистолета.

Чрезвычайное происшествие произошло 4 марта в школе станицы Ахтанизовская, сообщает 5 марта со ссылкой на собственные источники «Регион Online».

Восьмиклассник пришел в школу с пневматическим пистолетом. Подросток устроил стрельбу по одноклассникам возле учебного заведения — около торгового киоска. Он требовал у них деньги, после того, как родители заблокировали дома сайт одного из интернет-казино. Подросток легко ранил металлическими шариками пятерых школьников 6−9 классов.

«Дети шокированы и мы вместе с ними. Полиция приехала и сказала, что поскольку никто не умер, то не произошло ничего страшного. А дети из-за этого урода боятся ходить в школу!», — пожаловалась в соцсетях мать одного из раненых.

Родители жалуются на то, что полиция отказывается даже поставить хулигана на учет, а руководство школы хочет спустить конфликт на тормоза. Информация о стрельбе отсутствует на официальном сайте МВД Краснодарского края.

Между тем дети жалуются на угрозы от подростка «всех порезать». Восьмиклассник угрожал детям, что «позже добьет их».

Напомним, что в феврале в России посадили школьника, устроившего стрельбу в подмосковной школе. Его признали виновным в покушении на убийство. Девятиклассник стрелял в одноклассников из пневматического оружия и бросился на учительницу с топором. Суд приговорил школьника к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии.