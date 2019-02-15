В РФ посадили подростка, устроившего стрельбу в подмосковной школе

В РФ на семь лет посадили школьника, устроившего стрельбу в подмосковной школе. Фото: Казанский репортер

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В России посадили школьника, устроившего стрельбу в подмосковной школе. Его признали виновным в покушении на убийство. Девятиклассник стрелял в одноклассников из пневматического оружия и бросился на учительницу с топором.

Суд приговорил школьника к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии. Также с обвиняемого взыскали 2 млн рублей, которые выплатили потерпевшим. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Московского областного суда.

Подросток признал свою вину лишь частично и отрицает, что собирался кого-то убивать.

Нападение произошло 5 сентября 2017 года в городе Ивантеевка. Девятиклассник в школе ударил учительницу по голове топором, подорвал самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Ученики выпрыгивали из окон школы. В результате инцидента пострадали четыре человека: у троих учеников были переломы и ушибы, а у пострадавшей учительницы — черепно-мозговая травма.

Во время расследования выяснилось, что одноклассники регулярно унижали стрелка, но руководство школы ситуацию игнорировало. В свою очередь, соседи подсудимого сообщили, что подросток никогда не проявлял агрессию и был спокойным.

Напомним, ранее сообщали об инциденте в Беларуси. Школьник зарезал учительницу и ученика, еще двое подростков были госпитализированы.