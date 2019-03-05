Самых богатых людей планеты назвал журнал Forbes. Фото: znaj

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Самых богатых людей планеты назвал журнал Forbes. Полный топ-лист появится позже, а на данный момент обнародованы имена самой богатой женщины и самого состоятельного мужчины.

Самой богатой женщиной признали Франсуазу Беттанкур-Майер. Наследница мирового косметического концерна L’Oréal владеет огромным состоянием — 49,3 млрд долл., сообщает Forbes.

Ее семье принадлежит 33% акций косметической империи. Беттанкур-Майер является самой богатой женщиной мира, а в общем списке богачей от Forbes она оказалась на 14-м месте. Отметим, что за прошлый год Франсуаза стала богаче на 7,1 млрд долл.

Список самых богатых мужчин планеты второй год подряд возглавляет основатель компании Amazon. 55-летний Джефф Безос снова обошел Билла Гейтса: он владеет 131 млрд долл., что на 19 млрд долл. больше, чем в прошлом году

Однако сейчас многих интересует, останется ли Безос самым богатым и после своего развода. 9 января основатель Amazon написал в Twitter, что он и его жена Маккензи после 25 лет брака решили расстаться. В тот же день издание National Enquirer опубликовало информацию о том, что у Безоса начался роман с бывшей телеведущей Лорен Санчен.

Отметим, что в прошлом году Безос занял 5-е место в списке самых влиятельных людей мира.

Напомним также, что в 2018 году олигарх Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев.