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В России будут штрафовать за распространение фейковых новостей. Фото: Багнет

Пропагандисты решили бороться с неугодными СМИ: в России введут штрафы за «неправильные» новости

5 мар 2019, 11:35
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За распространение фейковых новостей в России введут жесткое наказание от штрафов до ареста.

Правки, ужесточающие наказание за публикацию фейковых новостей и сообщений, внесли в законопроект перед рассмотрением документа во втором чтении, сообщает Радио «Эхо Москвы».

Российские законодатели предлагают штрафовать за распространение фейковых новостей, которые не привели к тяжелым последствиям на 100 тыс. руб. Если же фейковая информация привела к смерти человека или же остановке работы жизненно важных объектов размер штрафа составит около 400 тыс. руб. В отдельных случаях публикация фейковой новости может стать поводом для ареста.

Ранее председатель комитета по информационной политике российского парламента Леонид Левин предлагал вывести из-под действия законопроекта традиционные СМИ. Также он предлагал ввести систему контроля за СМИ, которая будет рассылать уведомления о наличии фейковых новостей, а издания будут их удалять.

Напомним, в феврале в России поддержали законопроект о тотальном контроле за интернетом. Указанным документом вводится ряд технических и административных мер по управлению трафиком, которые должны обеспечить защиту интернета и повысить его устойчивость к внешним факторам.


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