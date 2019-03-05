Обгоревшие ежики и уничтоженные дома: украинцы упорно продолжают сжигать сухостой на полях (ФОТО)

Украинцы весной сжигают сухостой и одновременно уничтожают животных, фото - Фейсбук

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Racurs.ua

Украинцы продолжают сжигать сухостой на полях. Это не только портит воздух, но и наносит непоправимый вред экологической системе.

Жительница города Снятин Ивано-Франковской области Кристина Шуткова опубликовала в Фейсбук ужасные фотографии обгоревших животных. На них — семья ежей, пострадавшая на одном из таких пожаров. Женщина обработала животных пантенолом, который помогает людям при ожогах.

«Ужас! Посмотрите, люди, к чему приводит сжигание сухой травы весной. Там еще спят маленькие зайчата и ежики», — прокомментировала Шуткова свое сообщение, которое в сети распространили 26 тыс. пользователей.

Весеннее сжигание сухостоя часто провоцирует перекидывание огня на смежные лесополосы, жилые дома и электролинии.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 4 марта в Херсонской области заметили семь случаев горения сухостоя — травы, камыша и подстилки в лесу. Спасатели Кировоградщины потушили два пожара в экосистеме области. В селе Сальково Гайворонского района горело 400 кв. м сухой травы на открытой территории, а вечером возник пожар на открытой территории вблизи города Благовещенское.