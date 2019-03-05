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Ракурс
Украинцы весной сжигают сухостой и одновременно уничтожают животных, фото - Фейсбук

Обгоревшие ежики и уничтоженные дома: украинцы упорно продолжают сжигать сухостой на полях (ФОТО)

5 мар 2019, 11:08
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Украинцы продолжают сжигать сухостой на полях. Это не только портит воздух, но и наносит непоправимый вред экологической системе.

Жительница города Снятин Ивано-Франковской области Кристина Шуткова опубликовала в Фейсбук ужасные фотографии обгоревших животных. На них — семья ежей, пострадавшая на одном из таких пожаров. Женщина обработала животных пантенолом, который помогает людям при ожогах.

«Ужас! Посмотрите, люди, к чему приводит сжигание сухой травы весной. Там еще спят маленькие зайчата и ежики», — прокомментировала Шуткова свое сообщение, которое в сети распространили 26 тыс. пользователей.

Животные-жертвы сжигания сухостоя, фото — Фейсбук К.Шутковой

Весеннее сжигание сухостоя часто провоцирует перекидывание огня на смежные лесополосы, жилые дома и электролинии.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 4 марта в Херсонской области заметили семь случаев горения сухостоя — травы, камыша и подстилки в лесу. Спасатели Кировоградщины потушили два пожара в экосистеме области. В селе Сальково Гайворонского района горело 400 кв. м сухой травы на открытой территории, а вечером возник пожар на открытой территории вблизи города Благовещенское.

Часто сжигание сухой травы приводить к пожарам в хозяйствах, фото — ГСЧС

«Вместе с дымом в воздух высвобождаются ядовитые вещества, опасные для здоровья. Сжигание сухой травы, опавших листьев и других растительных остатков без разрешения соответствующих органов запрещено законодательством Украины и за это предусмотрена административная ответственность», — напомнили в ГСЧС.

Источник: Ракурс


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