ЕС отложил отказ от перевода часов до 2020 года

Последний раз переводить часы в ЕС будут в марте 2021, фото - DW

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Racurs.ua

Европарламент отложил отмену перехода на летнее и зимнее время. Члены комитета по вопросам транспорта и туризма решили, что выбор времени, по которому будут жить страны-члены ЕС, каждое государство должно сделать до апреля 2020 года, сообщает Politico.

К этому времени каждая страна определится, будет ли она жить по летнему или же зимнему времени. В Европарламенте также постановили, что последний раз переводить часы в ЕС будут в марте 2021 года.

Ранее объявлялось, что на такой шаг могли пойти уже в 2019 году. По крайней мере заявление о реформе времени в ЕС объявлял осенью 2018 года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Его обещания прозвучали после того, как опросили 4,6 млн граждан ЕС относительно двукратного перевода часов. Большинство опрошенных поддержали идею об отмене переходов на разное время.

В то же время эксперты ставили под сомнение правдивость данных, поскольку к опросу привлекли примерно три миллиона граждан Германии и только несколько тысяч итальянцев.