Размер залога Насирову уменьшен в три раза. Фото: delo.ua

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Размер залога экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову был уменьшен в три раза. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева вчера, 4 марта.

На заседании суда был рассмотрен по существу акт в уголовном производстве относительно обвинения бывшего председателя ГФС Насирова и руководителя департамента ГФС, сообщает сегодня пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также на заседании суда было продлено действие меры пресечения экс-главе ГФС и руководителю департамента. Суд по собственной инициативе уменьшил залог для Насирова со 100 млн грн до 36 млн грн.

В ведомстве также отмечают, что на заседании не было зачитано ни одной страницы обвинительного акта стороной обвинения. Следующее заседание по этому делу состоится 14 марта в 15.30.

Напомним, в марте 2017 года суд избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн грн. Экс-руководитель вышел на свободу 16 марта 2017 года после внесения за него необходимой суммы залога. Насиров подозревается в причастности к «газовой схеме Онищенко», в которой он принял ряд решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, что нанесло ущерб бюджету Украины размером около 2 млрд грн.