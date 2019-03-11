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Рейтинг "блях" показывает, какие подержанные авто украинцы завезли из Европы, фото — Антикор

Рейтинг «блях»: какие подержанные иномарки украинцы завозят из Европы (ИНФОГРАФИКА)

11 мар 2019, 10:15
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Данные растаможивания и регистрации бывших в употреблении автомобилей позволили создать рейтинг «евроблях». Он показывает, какие подержанные авто украинцы завезли из Европы чаще других.

Возглавил рейтинг растаможенного секонд-хенда Volkswagen (Фольксваген). Украинские номера получили 17 тыс. 970 авто этой марки, сообщает «Укравтопром».

На втором месте Opel (Опель) — в феврале 9 тыс. 420 подержанных машин прошли первую регистрацию в Украине.

Audi (Ауди) на третьем месте — 7 тыс. 608 автомобилей, BMW (БМВ) — на четвертом с результатом 6 тыс. 442 машин, RENAULT (Рено) — на пятом (6 тыс. 120 единиц).

Рейтинг "евроблях", фото — 24 канал

Активизацию регистрации бывших в употреблении автомобилей спровоцировало окончание срока льготной легализации (по сниженным ставкам акцизного налога), который истекал в середине февраля. В феврале 2019 года первичную регистрацию в Украине прошли 90,8 тыс. легковушек. Из них 85 тыс. — это ввезенные из Европы автомобили с пробегом.

По сравнению с показателями февраля 2018 года регистрация таких иномарок выросла в 14 раз. В феврале узаконили на 65% авто больше, чем в январе этого года. Всего в 2019 году первую регистрацию в Украине прошли 136,5 тыс. авто с пробегом. Это в 12 раз больше, чем за такой же период 2018 года.


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