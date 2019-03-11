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Сильный ветер прогнозируют в Украине. Фото: Udm-Info

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Украине (КАРТА)

11 мар 2019, 09:43
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Опасные погодные условия ожидаются на крайнем западе страны в понедельник, 11 марта.

До конца суток во Львовской области ожидается чрезвычайный ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 35−40 м/сек. Объявлен третий уровень опасности — красный. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

По всей территории государства прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с, а в Карпатах и на Прикарпатье — 29−34 м/с. Кроме того, сильный снег ожидается ночью на высокогорье Карпат.

Также в связи со снегопадом и метелью в восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей объявили высокую снеголавинную опасность четвертого уровня. В западных и центральных районах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях. Карта: Гидрометцентр

О последствиях сложных погодных условий в Украине уже сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 7.00 из-за непогоды в пяти областях без света остались 47 населенных пунктов. На Львовщине электричество отсутствует в 19 населенных пунктах, на Киевщине и Житомирщине света нет в 12 населенных пунктах в каждой из областей. Три населенных пункта остаются без электричества в Луганской области, один — в Черновицкой области.

Также сильный ветер повредил крыши 75 зданий. В целом повреждено 108 жилых и социальных зданий, продолжаются работы по восстановлению.

Напомним, 10 марта сильные порывы ветра в западных и юго-западных областях Украины нанесли существенные повреждения. Так, шквальный ветер валил деревья и срывал крыши зданий.

Источник: Ракурс


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