Непогода в Украине: сильный ветер повалил деревья, рекламные щиты и срывал крыши. Фото: ТВ Центр

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Сильные порывы ветра в западных и юго-западных областях Украины нанесли существенные повреждения. Так, из-за шквального ветра были повалены деревья, помяты автомобили и сорваны крыши.

От сильного ветра, бушующего сегодня в Украине, пострадали города в Одесской области. В Белгород-Днестровском ветер частично сорвал шиферное покрытие пятиэтажного дома по ул. Маршала Бирюзова. В Черноморске шквальный ветер разрушил балконные конструкции и повалил деревья. В Одессе из-за сильного ветра была повалена стена на ул. Глушко и дерево на ул. Довгий, что привело к блокированию движения транспорта. А в Измаильском районе возле трассы Одесса-Рени возникла пылевая буря, которая существенно понизила видимость на дороге.

Во Львове в результате шквального ветра был сильно поврежден автомобиль, на который упал шифер и кирпичи. Ветер повалил дерево и опору освещения на ул. Сяйво во Львове. Из-за этого движение транспорта было заблокировано на указанном участке дороги.

От сильного ветра пострадала также и Ивано-Франковская область. Здесь ветром повалило деревья.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра в Западной Украине.