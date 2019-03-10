Проглоченный китом дайвер выжил. Фото: Хабар 24

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Racurs.ua

Кит проглотил дайвера, а потом выплюнул его обратно в океан. Инцидент произошел возле побережья Южноафриканской республики.

Фотограф-дайвер Райнер Шимпф плавал в бухте Елизаветы, когда он почувствовал странное ощущение возле ноги, сообщает «Газета.ру».

Шимпф почти сразу понял, что его глотает кит. Дайвер начал сразу же пытаться выбраться из кита. Через некоторое время, кит понял, что проглотил не то, что собирался и выплюнул дайвера обратно в океан.

По словам Шимпфа, кит не собирался его съесть, а проглотил случайно. Дайвер отмечает, что киты не едят людей.

Напомним, ранее сообщалось, что возле побережья Австралии на серфера напала акула. Однако австралийцу удалось вырваться и добраться до берега, где ему оказали медицинскую помощь.