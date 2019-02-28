Cамые опасные в мире места нападений акул назвали ученые (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)

Нападение акул на людей: ученые назвали самые опасные места в мире. Фото: KazanFirst

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Места, в которых чаще всего акулы нападают на людей, назвали американские ученые. Они проанализировали статистику нападений за последние 50 лет.

Оказалось, что сегодня акулы нападают на людей намного чаще, чем 50 лет назад, сообщили ученые из университета Луизианы, передает «Популярная механика».

За последние десятилетия также изменились и «акулоопасные» места. Вероятность того, что у побережья Папуа-Новой Гвинеи, острова Фиджи, Эквадора и Мексики на человека нападет акула, существенно уменьшилась. В тоже время возросла вероятность нападения хищников возле побережий Австралии, США, Южной Африки и Египта.

Также ученые выяснили, что чаще всего акулы атакуют серферов и людей, которые плавают по поверхности воды, а не ныряльщиков. Количество нападений акул на людей участилось из-за потепления и того, что больше людей стали выбирать пляжный отдых.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал о том, что в Австралии акула напала на серфера, однако мужчине удалось вырваться из ее пасти и добраться до берега, где ему оказали медицинскую помощь.