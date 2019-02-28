Рада разблокировала трансплантацию органов

https://racurs.ua/n118764-rada-razblokirovala-transplantaciu-organov.html

Racurs.ua

Верховная Рада на пленарном заседании 28 февраля приняла закон № 9461-д, предусматривающий внесение изменений в украинское законодательство относительно трансплантации анатомических материалов человеку.

Таким образом, парламент законодательно закрепил переходный период до тех пор, пока не заработает реестр доноров — единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ). Этот период продлится до 1 января 2020 года, говорится на сайте Рады.

До этого времени организация трансплантации органов будет осуществляться на основе информации, содержащейся на бумажных носителях. Законом установлено, что до начала работы реестра доноров и в течение следующих трех месяцев со дня начала его работы решения о возможности либо не возможности применения трансплантации реципиенту органов от донора-трупа будет приниматься консилиумом врачей учреждения здравоохранения в порядке очередности.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выступит заказчиком медицинских услуг по трансплантации. Согласно нормативному акту, термин «деятельность, связанная с трансплантацией», к которой относится изъятие, перевозка, хранение анатомических материалов, трансплант-координация, определен как медицинская услуга, что разрешит НСЗУ оплачивать такие услуги.

Кроме этого, закон расширяет перечень лиц, являющихся близкими родственниками (за счет двоюродных братьев и сестер, дядей, тети, племянников) для семейного донорства и определяет возможность донорства костного мозга от родных братьев или сестер в возрасте до 18 лет.

Также семейный врач может получать согласие на посмертное донорство и имеет право вносить такую информацию в реестр доноров.