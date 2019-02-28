Дело адвоката, предлагавшего прокурору 30 тыс. долл. за нужный приговор, передано в суд. Фото:

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Дело адвоката, который предлагал прокурору взятку в размере 30 тыс. долл. за назначение менее сурового наказания для подозреваемых в торговле людьми, рассмотрит суд.

Досудебное расследование по делу было завершено, а производство направлено в суд, сообщают в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Напомним, правозащитника поймали с поличным при передаче первой части взятки в размере 10 тыс. долл. в служебном кабинете прокурора. За эти средства прокурор должен был просить в суде для подзащитных адвоката менее суровое наказание, не связанное с лишением свободы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на взятке задержан офицер Национальной гвардии в Донецкой области. За 500 долл. военнослужащий обещал посодействовать в подписании контракта о прохождении военной службы в части, которой он руководит.