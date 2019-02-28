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Ракурс
В Конституционном суде прокомментировали скандальное решение, фото — Зеркало недели

Нет приговоров — зачем статья? Конституционный суд объяснил скандальное решение о незаконном обогащении (ВИДЕО)

28 фев 2019, 14:46
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Главными аргументами Конституционного суда при вынесении решения о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников стали правило презумпции невиновности и отсутствие приговоров по этой статье.

В Конституционном суде 28 февраля прокомментировали свое решение. В частности, судья Станислав Шевчук на брифинге в Киеве заявил, что по ст. 368−2 нет ни одного приговора суда.

Он также объяснил, какой аргумент стал решающим при вынесении решения Фемидой. Суд обратил внимание на то, кто должен доказывать незаконность или законность активов — государство или же лицо, против которого выдвинуты обвинения.

Напомним, что Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368−2 Уголовного кодекса, которая предусматривает привлечение лица к ответственности за незаконное обогащение. Соответствующее решение приняли во вторник, 26 февраля. Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит. Общественные организации и активисты призвали не отменять статью, поскольку это поставит под угрозу всю антикоррупционную деятельность в стране.

Сегодня президент Петр Порошенко сообщил, что поручил зарегистрировать в парламенте новый законопроект о наказании за незаконное обогащение. Законопроекту будет предоставлен статус неотложного.

Источник: Ракурс


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