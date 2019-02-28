В Подмосковье разбился самолет, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В Подмосковье разбился самолет, есть жертвы. Фото: Народная правда

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В России произошла авиакатастрофа: в Подмосковье на жилые постройки упал легкомоторный самолет. Пилот и еще один человек, находившийся на борту, погибли.

Самолет «Чайка С72» разбился в Коломенском районе, сообщает российский канал 112 в Telegram.

Авария произошла через 40 минут после вылета из аэродрома «Северок». Бортом управлял 52-летний пилот Игорь Козлов.

Согласно данным регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, самолет упал на дачный участок, задев веранду жилого дома. В в этот момент в нем никого не было, поэтому других жертв, кроме пилота и его пассажира, нет.