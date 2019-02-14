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Ракурс
В аэропорту Москвы столкнулись два самолета. Фото: ТСН

В аэропорту Москвы столкнулись два самолета (ФОТО)

14 фев 2019, 16:37
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В Москве в аэропорту «Внуково» сегодня произошла авария: столкнулись самолет Boeing 767, принадлежащий предприятию Аzur, и лайнер Boeing 747 компании «Россия».

В момент столкновения «Боинг» Аzur находился на стоянке, а другой самолет был на буксовании. Лайнер «России» зацепил крылом хвост другого воздушного судна, сообщает канал Mash в Telegram.

В результате аварии самолета получили повреждения: у одного из них сломан правый винглет, у другого — стабилизатор. По предварительным оценкам, убытки авиакомпании Azur вследствие повреждения самолета могут составить около 300 тыс. долл.

Пассажиров в лайнерах не было, информации о пострадавших не поступало.

В России в аэропорту столкнулись два самолета. Фото: Mash

Как известно, у россиян и раньше случались проблемы с авиацией. В прошлом месяце произошла авария в небе над Хабаровским краем РФ: вследствие несоблюдения безопасного расстояния столкнулись два истребителя Су-34.

Источник: Ракурс


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