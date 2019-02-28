Незаконное обогащение: Порошенко подписал новый проект закона для внесения в Раду

Петр Порошенко. Фото: Вести

https://racurs.ua/n118752-nezakonnoe-obogaschenie-poroshenko-podpisal-novyy-proekt-zakona-dlya-vneseniya-v-radu.html

Racurs.ua

Законопроект о наказании за незаконное обогащение поручил зарегистрировать в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко.

Указанный законопроект разработан с учетом всех замечаний Конституционного суда, сообщил Порошенко в Twitter.

Также он отметил, что законопроекту о наказании за незаконное обогащение будет предоставлен статус неотложного.

Ранее в СМИ сообщалось, что Конституционный суд отменил ст. 368−2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. По мнению судей КСУ, положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Отмечается, что якобы согласно статье УК, обвиняемый должен самостоятельно доказать законность его состояния. В то же время, согласно украинскому законодательству, обоснование незаконности получения имущества — дело исключительно стороны обвинения. Впрочем, в суде никак не прокомментировали эту ситуацию.

Однако общественные организации и активисты начали призывать не отменять статью Уголовного кодекса, ведь это поставит под угрозу всю антикоррупционную деятельность в стране. Антикоррупционеры отмечают, что это будет означать полную амнистию для всех должностных лиц с сомнительными доходами, а субъекты электронного декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы. Также отмечается, что НАБУ придется закрыть не менее 50-ти дел, которые они расследуют, а также уголовные производства по делам, рассматриваемым судами.