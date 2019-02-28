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Самого крошечного младенца в мире спасли врачи в Японии: появились фото и видео малыша

Самого крошечного младенца в мире спасли врачи в Японии: появились фото и видео малыша

28 фев 2019, 12:45
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Самый крошечный в мире младенец родился в августе прошлого года. Врачам из госпиталя при Университете Кейо в Японии удалось выходить ребенка.

Недавно в Токио из больницы выписали преждевременно родившегося мальчика, который изначально весил всего 268 грамм, пишет Reuters.

Малыш родился с помощью экстренного кесарева сечения, поскольку врачи серьезно опасались за его жизнь. С тех пор он находился в реанимации под постоянным наблюдением, пока не набрал 3,2 кг.

Предыдущий «рекорд» по выхаживанию недоношенного ребенка врачи поставили в 2009 году в Германии. Тогда младенец весил всего 274 грамма. В 2015 году немецкие врачи также выхаживали девочку весом 252 грамма.


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