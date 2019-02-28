Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Екатерина Гандзюк, фото - 24 канал

Рада продлила работу ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов

28 фев 2019, 12:27
999

Верховная Рада 28 февраля продолжила работу Временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

За постановление № 10020 отдали голоса 290 нардепов. Работу ВСК продлили на три месяца.

Кроме того, депутаты решили заслушать в течение двух недель промежуточный отчет комиссии, а также осуществили изменения в персональном составе ВСК. Вместо депутата Евгения Рыбчинского в ней будет работать Сергей Шахов (оба нардепа — группа «Воля народа»).

Рада приняла к сведению предварительный отчет ВСК и рекомендовала правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и Национальной полиции способствовать деятельности комиссии и обеспечить ее необходимой информацией, материалами и документами.

Напомним, что 25 февраля активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» заявили, что испытывают системне давление. Оно началось после объявления подозрения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации убийства Гандзюк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...