Рада продлила работу ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов

Екатерина Гандзюк, фото - 24 канал

https://racurs.ua/n118749-rada-prodlila-rabotu-vsk-po-ubiystvu-gandzuk-i-napadeniyam-na-aktivistov.html

Racurs.ua

Верховная Рада 28 февраля продолжила работу Временной следственной комиссии (ВСК) для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

За постановление № 10020 отдали голоса 290 нардепов. Работу ВСК продлили на три месяца.

Кроме того, депутаты решили заслушать в течение двух недель промежуточный отчет комиссии, а также осуществили изменения в персональном составе ВСК. Вместо депутата Евгения Рыбчинского в ней будет работать Сергей Шахов (оба нардепа — группа «Воля народа»).

Рада приняла к сведению предварительный отчет ВСК и рекомендовала правительству, Генпрокуратуре, СБУ, МВД и Национальной полиции способствовать деятельности комиссии и обеспечить ее необходимой информацией, материалами и документами.

Напомним, что 25 февраля активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» заявили, что испытывают системне давление. Оно началось после объявления подозрения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру в организации убийства Гандзюк.