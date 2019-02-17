Австралиец смог вырваться из пасти акулы и добраться до берега (ФОТО, ВИДЕО)

Австралиец смог вырваться из пасти акулы и добраться до берега. Фото: ГолосUA

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Австралиец смог вырваться от акулы и добраться до берега.

Сообщается, что инцидент произошел в Новом Южном Уэльсе в Австралии сегодня в 6.30 по местному времени. Австралиец Брайан Бэй занимался серфингом, когда на него напала акула, передает CNN.

С 41-летним Бэйем во время нападения занимался серфингом его знакомый. Он рассказал, что с начала они не поняли что произошло, было много крови и не хватало части ноги. Им удалось добраться до берега, где пострадавшему оказали помощь, а позже его госпитализировали в больницу города Голд-Кост.

Эксперты отметили, что на мужчину, вероятно, напала большая белая акула. Также сообщается, что это уже третья атака акулы на человека в этом году. Два местных пляжа после этого инцидента закрыли на 24 часа.

В прошлом году в Австралии были зафиксированы 27 нападений акул на людей, одно из них привело к смерти потерпевшего.