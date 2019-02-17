Не хватает лопат с блинами: в сети показали видео с битвой за бесплатную еду на «Поле чудес»https://racurs.ua/n118288-ne-hvataet-lopat-s-blinami-v-seti-pokazali-video-s-bitvoy-za-besplatnuu-edu-na-pole-chudes.htmlRacurs.ua
Битва за бесплатную еду разворачивается после завершения съемок программы «Поле чудес». Барабан, на котором лежат продуктовые подарки, окружают зрители студии и пытаются набрать как можно больше бесплатных продуктов.
На видео видно, как пожилые женщины и дети вырывают из рук друг друга продукты и подарки, оставленные гостями программы на барабане, сообщает «Обозреватель».
Добытую в «бою» еду зрители студии распихивают по сумкам, карманам и пакетам или же съедают на месте. Каждый пытается вырвать как можно больше продуктов и сувениров и расталкивает «соперников» локтями. По словам ведущего шоу Леонида Якубовича, администраторам программы даже приходится принимать соответствующие меры, чтобы «голодные» зрители не задавили детей.
Такое жуткое поведение вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи возмутились столь некультурным поведением россиян, сравнив их с коршунами.
Налетели коршуны! pic.twitter.com/hDhaKqUd0C
— Шаден (@ShadenFM) 17 февраля 2019 г.