Не хватает лопат с блинами: в сети показали видео с битвой за бесплатную еду на «Поле чудес»

В сети показали видео с битвой за бесплатную еду на «Поле чудес». Фото: ПОЛЕ ЧУДЕС

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Racurs.ua

Битва за бесплатную еду разворачивается после завершения съемок программы «Поле чудес». Барабан, на котором лежат продуктовые подарки, окружают зрители студии и пытаются набрать как можно больше бесплатных продуктов.

На видео видно, как пожилые женщины и дети вырывают из рук друг друга продукты и подарки, оставленные гостями программы на барабане, сообщает «Обозреватель».

Добытую в «бою» еду зрители студии распихивают по сумкам, карманам и пакетам или же съедают на месте. Каждый пытается вырвать как можно больше продуктов и сувениров и расталкивает «соперников» локтями. По словам ведущего шоу Леонида Якубовича, администраторам программы даже приходится принимать соответствующие меры, чтобы «голодные» зрители не задавили детей.

Такое жуткое поведение вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи возмутились столь некультурным поведением россиян, сравнив их с коршунами.