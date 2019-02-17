Почти два месяца без подзарядки: создан смартфон с самой емкой батареей (ФОТО)

Создан смартфон с самой емкой батареей. Фото: AppleInsider.ru

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Создан смартфон с самой емкой батареей в мире. Разработчики утверждают, что гаджет сможет работать без подзарядки около 50 дней.

Не разряжающийся смартфон разработала компания Avenir Telecom, выпускающая гаджеты под брендом Energizer. В новый гаджет разработчики поставили батарею емкостью 18000 мАч, сообщает «Сегодня».

Производители также рассказали и о других достоинствах смартфона. Energizer Power Max P18K Pop будет иметь экран с разрешением 1080×2340 пикселей, процессор MediaTek Helio P70, 6 Гб оперативной памяти.

Также новая модель имеет мощную камеру, которая выезжает с торца корпуса. Это сделано с целью оставить максимально гладкими поверхности смартфона. Фронтальная камера имеет два сенсора 16 и 2 Мп, а основная три модуля с разрешениями на 12+5+2 Мп.

Отмечается, что Energizer Power Max P18K Pop поступит в продажу уже в июне, однако увидеть не разряжающийся гаджет можно будет на технической выставке в Барселоне уже в конце февраля.