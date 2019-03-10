В ряде регионов Украины установлен оранжевый уровень опасности, фото: Рахів NEWS

https://racurs.ua/n119194-sinoptiki-preduprejdaut-ob-opasno-silnom-vetre-v-zapadnoy-ukraine-karta.html

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Сегодня в западных регионах Украины установились опасные погодные условия.

Украинский Гидрометцентр предупреждает о порывах ветра скоростью до 25−28 м/с, что составляет второй (оранжевый) уровень опасности. На остальной территории — третий (желтый) уровень опасности с порывами ветра до 15−20 м/с.

Оранжевый уровень означает, что погодные условия представляют реальную опасность, могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительным материальным убыткам. Возможны человеческие жертвы.

При желтом уровне погодные условия являются привычными для территории, однако в отдельных случаях могут представлять опасность.

Так, в Виннице сегодня спасатели достали из-под упавшего дерева 11-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел на улице Ватутина. Спасателям пришлось распилить поперек ствол поваленного дерева. Травмированного ребенка передали работникам экстренной медицинской помощи.

Напомним, синоптики на сегодня обещают дожди в ряде регионов Украины. Существенных осадков не будет лишь в отдельных южных областях.