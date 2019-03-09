Погода в Украине на 10 марта: почти все регионы будут заливать дожди (КАРТА)

Весенняя погода в Украине. Фото: poltava365.com

https://racurs.ua/n119171-pogoda-v-ukraine-na-10-marta-pochti-vse-regiony-budut-zalivat-dojdi-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 10 марта ожидается дождливая. Без существенных осадков, только в Одесской и Херсонской областях и в Крыму.

Температура ночью ожидается 2−7° тепла, днем 7−16° выше нуля. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 10 марта ожидается дождливая. Температура ночью 4−6° тепла, днем 8−10°.

Во Львове в ближайшие сутки будут идти дожди. Ночью температура воздуха ожидается 2−4° тепла, днем 9−11° тепла.

В Одессе Гидрометцентр на завтра прогнозирует облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4−6° тепла, днем столбики термометров покажут 13−15° выше нуля.

В Днепре в завтрашний выходной обещают осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем ожидается 10−12° тепла.

В Харькове в воскресенье прогнозируют дожди и ночью, и днем. Температура ночью 2−4° тепла, днем 9−11° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 10 марта существенные осадки будут идти в течение суток. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем 9−13° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 марта ожидается относительно спокойная. В течение суток прогнозируют небольшие возмущения.

Напомним, 9 марта синоптики обещали дождливую погоду в Днепропетровской и Запорожской областях. Небольшие осадки прогнозировали и на Левобережье.