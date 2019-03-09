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Весенняя погода в Украине. Фото: poltava365.com
Погода в Украине на 10 марта: почти все регионы будут заливать дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n119171-pogoda-v-ukraine-na-10-marta-pochti-vse-regiony-budut-zalivat-dojdi-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Украине 10 марта ожидается дождливая. Без существенных осадков, только в Одесской и Херсонской областях и в Крыму.
Температура ночью ожидается 2−7° тепла, днем 7−16° выше нуля. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погода в Киеве 10 марта ожидается дождливая. Температура ночью 4−6° тепла, днем 8−10°.
Во Львове в ближайшие сутки будут идти дожди. Ночью температура воздуха ожидается 2−4° тепла, днем 9−11° тепла.
В Одессе Гидрометцентр на завтра прогнозирует облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 4−6° тепла, днем столбики термометров покажут 13−15° выше нуля.
В Днепре в завтрашний выходной обещают осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем ожидается 10−12° тепла.
В Харькове в воскресенье прогнозируют дожди и ночью, и днем. Температура ночью 2−4° тепла, днем 9−11° выше нуля по Цельсию.
В Карпатах 10 марта существенные осадки будут идти в течение суток. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, днем 9−13° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 10 марта ожидается относительно спокойная. В течение суток прогнозируют небольшие возмущения.
Напомним, 9 марта синоптики обещали дождливую погоду в Днепропетровской и Запорожской областях. Небольшие осадки прогнозировали и на Левобережье.
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