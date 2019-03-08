Погода в Украине на 9 марта: синоптики обещают до 17° тепла и дожди в отдельных областях (КАРТА)

Погода 9 марта будет преобладать без осадков. Фото: pxhere.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 9 марта ожидается дождливая в Днепропетровской и Запорожской областях. Небольшие осадки прогнозируют и на Левобережье. Ночью дождь в южных областях, а на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура ночью 2−7° тепла, днем 9−14°. На крайнем юге страны воздух прогреется до 17°, а на высокогорье Карпат на протяжении суток будет держаться около 0°. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 9 марта ожидается без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 4−6° тепла, днем 11−13°.

Во Львове завтра обещают теплую и солнечную погоду. Ночью температура воздуха ожидается 4−6° тепла, днем 11−13° тепла по Цельсию.

В Одессе в субботу ожидается ночью дождь, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, днем столбики термометров покажут 13−15° выше нуля.

В Днепре завтра Гидрометцентр обещает осадки в виде дождя. Ночью температура воздуха составит 5−7° тепла, днем ожидается 11−13° тепла.

В Харькове в завтрашний выходной прогнозируют дожди и ночью, и днем. Температура ночью 3−5° тепла, днем 9−11° выше нуля.

В Карпатах 9 марта существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью 3−6° тепла, днем 12−14° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 марта ожидается неспокойная. Ночью и утром прогнозируют слабую геомагнитную бурю, а в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 8 марта Гидрометцентр прогнозировал дождливую погоду в западных и северных областях. На остальной территории существенных осадков синоптики не обещали Температура воздуха днем 12−17° тепла, в восточных областях — 4−9° тепла.