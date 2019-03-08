Дамаск отвергает выводы ОЗХО о применении хлорина против населения Думы / Фото: русинформ

https://racurs.ua/n119142-damask-otvergaet-vyvody-ozho-o-primenenii-hlorina-protiv-naseleniya-dumy.html

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает, что в ходе атаки на Думу в апреле 2018 года применялись токсичные химикаты.

Официальный Дамаск отвергает выводы ОЗХО о том, что во время прошлогоднего наступления на занятый повстанцами город использовался хлорин. В заявлении сирийского Министерства иностранных дел говорится, что доклад ОЗХО «полон вопиющих фальсификаций и фактов», которые не вызывают доверия, пишет «Голос Америки».

На прошлой неделе ОЗХО обнародовала доклад, в котором говорится, что есть «веские основания» полагать, что в ходе атаки на Думу применялись токсичные химикаты, содержащие хлорин. Очевидцы и медработники тогда сообщали о более 40 погибших. Инспекторы ОЗХО побывали в Думе. В докладе не указывается, кто несет ответственность за применение химикатов.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в результате атаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года погибло более 70 человек, 43 из них умерли от воздействия высокотоксичных химикатов. В 500 жителей Думы зафиксированы симптомы отравления токсичными химическими веществами.