Подкуп избирателей и заангажированные СМИ: ПАСЕ оценила избирательную кампанию в Украине. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n119141-podkup-izbirateley-i-zaangajirovannye-smi-pase-ocenila-izbiratelnuu-kompaniu-v-ukraine.html

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Предвыборная обстановка в Украине вызывает опасения у делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая в течение 6−7 марта оценивала предвыборный климат в стране. Делегация обеспокоена информацией о системах подкупа избирателей и стирании границ между избирательной и президентской деятельностями.

По мнению делегатов ПАСЕ, в Украине можно провести демократические выборы, однако, есть некоторые моменты, которые ухудшают общий предвыборный климат. Так, европейскую делегацию смутил тот факт, что основная часть украинских СМИ принадлежит олигархам и выступает в качестве «микрофонов» для некоторых кандидатов. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на официальное заявление делегации.

В заявлении делегации отметили, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) хорошо подготовилась к выборам, но большое количество кандидатов в президенты и наблюдателей могут вызвать проблемы во время выборов.

Особую обеспокоенность у делегатов вызвали заявления военизированных формирований, которые зарегистрированы в качестве наблюдателей и якобы пригрозили применить силу в отношении нарушителей во время голосования.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня ЦИК утвердила список кандидатов в президенты Украины, а также форму и текст бюллетеня для голосования на выборах 31 марта.