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Потасовки на «Марше женщин» в Киеве: в толпу бросили пиротехнику, трое мужчин задержаны / Фото: Скрін YouTube

Потасовки на «Марше женщин» в Киеве: в толпу бросили пиротехнику, трое мужчин задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

8 мар 2019, 14:35
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После столкновений на «Марше женщин» в Киеве правоохранители задержали трех мужчин и доставили их в управление полиции для дачи объяснений. На Михайловской площади в центре столицы 8 марта проходит две акции.

«Во время сбора участников между представителями разных групп возник конфликт и толкотня. Патрульные оперативно вмешались и предупредили драку», — сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Фото: Christopher Miller у Twitter

Кроме этого, во время движения колонны правоохранители отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику.

Полиция после проверки предоставит правовую оценку действиям мужчин.

Напомним, в пятницу, 8 марта, в центре украинской столицы люди вышли на «Марш женщин». Участники шествия несли плакаты «Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованиям», «Мое тело — мое дело» и выступали за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества. Также в центре проходила еще одна акция христианского сестричества.

Источник: Ракурс


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