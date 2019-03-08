На «Марше женщин» в Киеве произошли столкновения с полицией, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

Марш женщин в Киеве. Фото: Christopher Miller у Twitter

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Racurs.ua

«Марш женщин» на Михайловской площади в Киеве 8 марта не обошелся без провокаций. Представители правых сил устроили столкновения с сотрудниками силовых структур.

Участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия. Митингующие подчеркивали, что 8 марта — это день борьбы за права женщин. Во время акции представители радикальных групп устроили стычки, их задержала полиция. Об этом сообщил Christopher Miller на собственной странице в Twitter.

Как пишет «РБК-Украина», противостояли участникам Марша женщин полторы сотни участников правых организаций «Традиции и порядок» и «Братство». Сначала они совершили провокации, потом начались столкновения. Полиция оперативно задержала нескольких человек и поместила их в автозак. Порядок охраняют несколько сотен полицейских и гвардейцев.

Напомним, 10 февраля в Российской Федерации произошли задержания во время «Марша материнского гнева». В Санкт-Петербурге задержали около 10 человек, в Москве — одного активиста. Полиция пыталась осуществить задержание организатора марша, но активисты не позволили этого сделать.