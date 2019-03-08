На компанию Трампа подали в суд за нарушение финансовых обязательств

На компанию Трампа подали в суд за нарушение обязательств. Фото: Sputnik Абхазия

https://racurs.ua/n119136-na-kompaniu-trampa-podali-v-sud-za-narushenie-obyazatelstv.html

Racurs.ua

На основную компанию президента США Дональда Трампа Trump Organization подал в суд его бывший адвокат Майкл Коэн.

Экс-защитник Трампа обвиняет его компанию в нарушении обязательств, прописанных в контракте, сообщает CNN.

Коэн сообщил, что компания президента США должна заплатить за услуги адвокатов 1,9 млн долл. Также Trump Organization должна выплатить еще 1,9 млн долл. согласно приговору суда.

По словам адвоката, выплаты происходили регулярно, до того момента, пока он не начал сотрудничать со следствием. Компания Трампа оплачивала услуги адвокатов Коэна, которые представляли его во время федеральных расследований. На данный момент защитникам Коэна выплачено 1,7 млн долл.

В июне 2018 года Коэн признал себя виновным в даче ложных показаний Конгрессу относительно строительства небоскреба Трампа в Москве, а также в мошенничестве, неуплате налогов и нарушениях, связанных в финансировании предвыборной компании. За все эти нарушения суд оштрафовал его на сумму 1,9 млн долл. Согласно договоренностям, этот штраф должна оплатить компания Трампа.