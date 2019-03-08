В Париже таксист напал с ножом на фаната «Манчестер Юнайтед» после матча. Фото: Udm-Info

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Racurs.ua

В Париже таксист ранил ножом фаната «Манчестер Юнайтед», который, бурно радовался выходу команды в следующий раунд Лиги Чемпионов. В тот вечера команда одержала победу над «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:1.

Пострадавший фанат ехал с тремя своими друзьями и восторженно обсуждал победу команды «красных дьяволов». Таксиста такое поведение возмутило и он попытался высадить своих пассажиров. Об этом сообщает LB.UA, ссылаясь на Sky Sports.

В ходе разгоревшегося конфликта таксист достал нож и начал угрожать девушке. Мужчина заступился за подругу и таксист всадил ему в грудь нож.

Раненого фаната срочно госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию. Из-за ранения у него в легких оказалась кровь, которую необходимо было удалить.

Напавшего на фаната таксиста пока найти не удалось.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях во французской тюрьме исламист напал с ножом на охранников учреждения. Ему удалось ранить двух надзирателей. В тот день беременная жена злоумышленника пришла его проведать и в результате конфликта скончалась от ран, которые получила во время стрельбы полицейских.