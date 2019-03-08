Немец получил пожизненный срок за эксперименты с ядами над коллегами. Фото: LentaChel.ru

https://racurs.ua/n119134-nemec-poluchil-pojiznennyy-srok-za-eksperimenty-s-yadami-nad-kollegami.html

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Житель Германии проэкспериментировал над коллегами, подсыпая им в еду и напитки ядовитые вещества.

Немца задержали в 2018 году после того, как нашли на видеозаписях кадры с тем, как он подсыпает неизвестный белый порошок сотруднику в бутерброд, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на Associated Press.

Согласно данным следствия, причин для отравления коллег у мужчины не было. Предполагается, что немец хотел посмотреть, как яды действуют на человека. У немца дома правоохранители обнаружили свинец, ртуть, кадмий и ацетат свинца.

В результате «экспериментов», один сослуживец впал в кому, еще двое человек получили серьезные повреждения почек.

Суд приговорил немца к пожизненному заключению за эксперименты с ядами над коллегами.

Ранее сообщалось, что немецкий садовник отправлял посылки с бомбами знакомым, с которыми он конфликтовал. В результате взрывных подарков погиб его врач и пострадала женщина с ребенком.