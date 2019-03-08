Премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за провала реформы здравоохранения. Фото: Yle

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля уходит в отставку из-за провала крупнейшего проекта правительства по реформе здравоохранения и социального обеспечения. Президент Саули Ниинисте встретился с Сипилем в Хельсинки и принял его отставку, однако, попросил временно исполнять обязанности до парламентских выборов 14 апреля.

Реформу здравоохранения не удалось реализовать из-за ряда конституционных препятствий. По задумке новая реформа должна была помочь снизить рост государственных расходов на социальную сферу и здравоохранение на 2,4% в ближайшее десятилетие (2019−2029). Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на bloomberg.

Мэр одного из городов Финляндии заметил, что если расходы продолжат увеличиваться, то к 2020 году муниципалитеты окажутся в ужасной ситуации.

Отметим, что правительство Сипили за время своего правления провело непопулярную реформу, в результате которой работников заставили больше работать за ту же зарплату в рамках повышения производительности труда. Также Государственный совет (правительство Финляндии) подвергся критике из-за отсутствия надзора в домах престарелых.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия заняла первое место за вклад в развитие мира. Украина в этом рейтинге находится на 75 позиции.