Crew Dragon готовится вернуться на Землю, фото: twitter.com/commercial_crew

https://racurs.ua/n119132-crew-dragon-otstykovalsya-ot-mks-i-gotovitsya-k-prizemleniu-nasa-translyaciya.html

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Созданный компанией SpaceX космический корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы начать последнюю фазу своего тестового полета.

Космический аппарат медленно маневрирует от МКС на орбитальную траекторию, которая вернет его и груз на Землю. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Автономный полет продлится пять часов, после чего космический аппарат сойдет с орбиты и осуществит приводнение в Атлантическом океане примерно в 8.45 по времени Восточного побережья США (15.45 по киевскому времени). Его подберет корабль SpaceX и доставит в порт Канаверал в штате Флорида, что станет завершением первой миссии компании в рамках проекта по созданию коммерческого космического корабля, способного перевозить людей на МКС.

NASA ведет прямую трансляцию этого события.

Crew Dragon был запущен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту людей не было, только груз для МКС. В случае успешного завершения миссии NASA может использовать Crew Dragon для доставки двух астронавтов на МКС в июле этого года. Всего этот космический корабль может перевозить до семи астронавтов.

Напомним, на 29 марта NASA запланировало выход в открытый космос исключительно женской группы астронавтов.