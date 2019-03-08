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Ракурс
ДТП на Киевщине: погибли по меньшей мере 4 человека. Фото: telegraf

ДТП на Киевщине: погибли по меньшей мере 4 человека (ФОТО)

8 мар 2019, 11:18
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Авария в Макаровском районе Киевской области унесла жизни по меньшей мере четырех человек. Одну женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Около 2.50 в ночь на 8 марта в районе села Яблоновка автомобиль ВАЗ-2112−4 влетел в дерево. ДТП произошло на дороге Музычи-Грузское. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.

По предварительной информации, водитель машины потерял управление транспортным средством и автомобиль вынесло с дороги на обочину.

Место ДТП. Фото: ГСЧС

Отметим, что с начала года спасатели зафиксировали 32 чрезвычайные ситуации, среди которые 15 несли техногенный характер, а 17 — природный. Жертвами этих происшествий стали 49 человек и еще 271 — получили травмы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве Audi вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и сдвинул остановку. В результате происшествия водители и пешеходы не пострадали.

Источник: Ракурс


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