Убийство Немцова: США могут заняться поиском активов Кадырова в Саудовской Аравии и ОАЭ

Рамзан Кадыров, фото: «Українські Новини»

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Комитет по иностранным делам нижней палаты Конгресса США одобрил проект резолюции о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова, которое произошло вечером 27 февраля 2015 года в Москве на расположенном возле Кремля Большом Москворецком мосту.

Предыдущий проект этого документа стал известен еще 27 февраля, однако впоследствии комитет внес правки, связанные с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Их предложил представитель Демократической партии, конгрессмен от штата Нью-Джерси Том Малиновски, который в прошлом был одним из руководителей известной правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает «Голос Америки».

В проекте резолюции указывается, что Кадыров назвал Заура Дудаева, приговоренного к 20-ти годам колонии строгого режима за убийство Немцова, «настоящим патриотом», а убитого оппозиционера — «врагом России».

Комитет поддержал призыв к госсекретарю США и министру финансов расследовать деловую и финансовую деятельность Кадырова и предприятий, принадлежащих ему, в том числе в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, и установить, будут ли какие-либо его действия или действия любых финансовых учреждений, которые ему способствуют, нарушающими санкции, наложенными на главу Чечни в соответствии со статьями закона Магнитского (закон США и ряда других стран, который содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных со смертью российского адвоката Сергея Магнитского, раскрывшего одно из самых масштабных хищений российского бюджета). В черный список закона Магнитского Кадыров попал в конце 2017 года. Тогда в Министерстве финансов США заявили, что он «несет ответственность за убийства, пытки и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека».

Кроме того, в проект резолюции внесли близкого соратника Кадырова — депутата российской Госдумы Адама Делихманова.

В сентябре 2015 года Кадыров попал во введенный Украиной санкционный список из-за причастности к российской агрессии против нашего государства.

Напомним, в прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов.