Немецкий садовник рассылал посылки с бомбами знакомым, с которыми конфликтовал. Фото: Smak.ua

https://racurs.ua/n119069-nemeckiy-sadovnik-rassylal-posylki-s-bombami-znakomym-s-kotorymi-konfliktoval-smi.html

Racurs.ua

Немецкий садовник Бернхард Грауманн перед смертью рассылал взрывоопасные посылки знакомым, с которыми конфликтовал.

В западной Германии правоохранители подозревают 59-летнего мужчину в рассылке посылок со взрывчаткой. Сам злоумышленник скончался в ночь на 1 марта, впрочем, правоохранители получают сообщения о взрывах у людей, у которых был конфликт с Грауманном, сообщает ВВС.

Посылку с бомбой получил врач Грауманна. Он поднял замаскированное устройство, которое взорвалось у него в руках. От полученных травм 64-летний врач умер. Через некоторое время от взрыва пострадала женщина с ребенком. Взрывчатка была замаскирована в дровах, которыми отапливали дом.

Правоохранители просят обратиться в полицию всех лиц, у которых были конфликтные отношения с Грауманном.

Немецкие СМИ сообщают, что Грауманн был членом местной ассоциации, участники которой занимались воспроизведением огнестрельного оружия.