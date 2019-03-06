На взятке размером 8 тыс. долл. задержан сотрудник Госводагентства. Фото: net

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Racurs.ua

На взятке размером 8 тыс. долл. задержан заместитель председателя Госводагентства.

Деньги чиновник требовал и получил от представителя юридического лица за подписание договора о проведении биологической мелиорации Бучанского водохранилища площадью 84 га, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Задержание проводили сотрудники ГПУ, САП и СБУ. По месту жительства и на рабочем месте подозреваемого проходят обыски.

Правоохранители готовят ходатайство об избрании меры пресечения. По словам Сарган, прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей.

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