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Ракурс
На взятке размером 8 тыс. долл. задержан сотрудник Госводагентства. Фото: net

На взятке размером 8 тыс. долл. задержан сотрудник Госводагентства (ФОТО)

6 мар 2019, 23:10
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На взятке размером 8 тыс. долл. задержан заместитель председателя Госводагентства.

Деньги чиновник требовал и получил от представителя юридического лица за подписание договора о проведении биологической мелиорации Бучанского водохранилища площадью 84 га, сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Задержание проводили сотрудники ГПУ, САП и СБУ. По месту жительства и на рабочем месте подозреваемого проходят обыски.

Правоохранители готовят ходатайство об избрании меры пресечения. По словам Сарган, прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание проводили сотрудники ГПУ, САП и СБУ. Фото: Лариса Сарган

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Источник: Ракурс


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