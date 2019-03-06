Вакцина против кори не увеличивает риск аутизма. Фото: Газета.Ру

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Racurs.ua

Вакцина против кори не увеличивает риск аутизма. К таким выводам пришли ученые из Дании.

Медики провели масштабное исследование, в котором участвовали более 650 тыс. детей, рожденных в период с 1999 по 2010 годы, сообщается в научной работе, опубликованной в Annals of Internal Medicine.

Ученые наблюдали за участниками эксперимента с годовалого возраста, чтобы иметь возможность оценить отдаленные эффекты вакцинации. За период исследования аутизм был диагностирован у 6517 детей. Отмечается, что у детей, которые не прошли вакцинацию против кори, процент заболеваемости аутизмом был приблизительно таким же. Скорректированное отношение рисков составило 0,93.

Также исследователи наблюдали за «группой риска» — детьми, у которых аутизмом страдают братья или сестры. В этом случае отношение рисков составляет 1,15.

Отмечается, что это исследование было проведено с цель опровергнуть скандальную публикацию Эндрю Уэйкфилда, в которой он рассказал о связи вакцинации с аутизмом. Несмотря на то, что с момента публикации прошло около 20 лет, многие родители боятся прививать своих детей от кори, считая, что это может вызвать аутизм.

Ранее сообщалось, что ВОЗ назвала отказ от прививок в числе крупнейших угроз общественному здоровью.