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Вакцина против кори не увеличивает риск аутизма. Фото: Газета.Ру

Вакцина против кори не вызывает аутизм — исследование (ИНФОГРАФИКА)

6 мар 2019, 22:26
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Вакцина против кори не увеличивает риск аутизма. К таким выводам пришли ученые из Дании.

Медики провели масштабное исследование, в котором участвовали более 650 тыс. детей, рожденных в период с 1999 по 2010 годы, сообщается в научной работе, опубликованной в Annals of Internal Medicine.

Ученые наблюдали за участниками эксперимента с годовалого возраста, чтобы иметь возможность оценить отдаленные эффекты вакцинации. За период исследования аутизм был диагностирован у 6517 детей. Отмечается, что у детей, которые не прошли вакцинацию против кори, процент заболеваемости аутизмом был приблизительно таким же. Скорректированное отношение рисков составило 0,93.

Также исследователи наблюдали за «группой риска» — детьми, у которых аутизмом страдают братья или сестры. В этом случае отношение рисков составляет 1,15.

Отмечается, что это исследование было проведено с цель опровергнуть скандальную публикацию Эндрю Уэйкфилда, в которой он рассказал о связи вакцинации с аутизмом. Несмотря на то, что с момента публикации прошло около 20 лет, многие родители боятся прививать своих детей от кори, считая, что это может вызвать аутизм.

За период исследования аутизм был диагностирован у 6517 детей. Фото: nplus1.ru

Ранее сообщалось, что ВОЗ назвала отказ от прививок в числе крупнейших угроз общественному здоровью.


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