Удивительные последствия шторма в США: лед преобразил дома в сказочные избушки (ФОТО)

Удивительные последствия шторма в США. Фото: Умкра

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В сказочные избушки превратились жилые дома в США после шторма, который бушевал в районе Великих озер.

Сильный шторм на озере Онтарио вызвал волны высотой 9 метров и порывы ветра скоростью 130 км/ч, сообщает Weather Channel.

В результате шторма дома, которые находились в 15 метрах от берега покрылись слоем льда. Ледяное покрытие существенно преобразило внешний вид дома, он стал похожим на здания из сказки.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от фотографий сказочных домиков, а местные жители переживают, что во время таяния льда здания могут оказаться затопленными.

Метеорологи сообщают, что причиной таких последствий шторма стал высокий уровень воды. Отмечается, что на данный момент он превышает средние показатели на 30 см.