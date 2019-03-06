Презумпция согласия в трансплантологии. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n119006-prezumpciya-soglasiya-ne-nujna-v-ukraine-80-rodstvennikov-razreshaut-zabirat-organy-umershego.html

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Общепринятая точка зрения, что в Украине от забора органов отказываются 99%. Однако практика говорит о другом: 80% родственников, чтобы спасти чью-то жизнь, дают согласие на забор органов. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал Игорь Писаренко, врач-анестезиолог, трансплант-координатор (Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи, г. Запорожье).

Он также раскритиковал новый закон о трансплантации органов, поскольку предложенная в нем схема — воплощение презумпции согласия.

«Сама по себе идеология, что мы сейчас соберем всех согласных и будем беседовать, меня очень удручает. Разработка этой базы данных стоит дорого — 1 млн долл. Зачем указывать свой идентификационный код, паспортные данные? Я понимаю, что таких людей не будет вообще. Мы ведь уже говорили, что на самом деле большинство соглашается, однако у нас полагают, что 99% отказываются. Поэтому разрабатывается такая сложная схема», — пояснил врач.

В качестве примера он привел Беларусь, где действует презумпция согласия. Там всего 90 согласных и около 3000 несогласных. А Чехия накопила за 20 лет 2000 несогласных. «Уже доказано, что такая схема не работает», — подчеркнул Писаренко.