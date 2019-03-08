Яркое «супер цветение» пустынной флоры Калифорнии принес сезон дождей (ФОТО, ВИДЕО)

Яркое «супер цветение» пустынной флоры Калифорнии принес сезон дождей / Фото: maxpixel

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«Супер цветение» пустыни Анза-Боррего площадью 640 тыс. акров в южной Калифорнии вызвали сильные ливни. Изначально туристы наблюдали за цветением диких полевых лилий. Однако сейчас горные вершины пустынных территорий Анза-Боррего украшены сотнями тысяч ярких цветов.

Пустыня зацвела второй раз за последние два года. «Супер цветение» обычно происходит каждые 10 лет, но в 2019 году ливни создали идеальный климат для диких растений. Туристы с начала марта съезжаются сюда, чтобы полюбоваться цветением лилий, подсолнухов, пурпурной песчаной вербены, оранжевых маков и бело-желтой примулы, пишет Voanews.

В настоящее время долины парка украшены фиолетовыми и золотисто-желтыми представителями флоры южной Калифорнии, но цветение еще не достигло своего пика. По мнению экспертов, в этом году ожидается лучшее «супер цветение» за последние десятилетия.